Назвали дату и место проведения встречи Байдена и Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 207
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 81
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 351
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1207
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 225
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 819
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 234
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 603
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 819
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Фото
Все фото
4
3
9
3
3
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото
Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
В Польше задержали двух украинцев
В Польше задержали двух украинцев
Видео
Все видео
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - появилось видео с основателем NEXTA
"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - появилось видео с основателем NEXTA
Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади
Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1611
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 378
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 900
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 16:20

Назвали дату и место проведения встречи Байдена и Путина

  Комментировать
Назвали дату и место проведения встречи Байдена и Путина
Байден и Путин встретятся ориентировочно 15-16 июня. Фото: Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидается 15-16 июня в Женеве.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня, в конце первой зарубежной поездки Байдена", - отметил телеканал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен назвал место встречи Байдена и Путина

Байден предложил Путину встретиться лично во время второй телефонного разговора. Переговоры планировалось провести на нейтральной территории. Лидеры многих стран предлагали свою территорию для встречи.

Ранее российские СМИ сообщали, что встреча президентов России и США в июне 2021 года может состояться в Швейцарии. Представитель президента России рассказывал, что саммит двух лидеров состоится летом, а Байден заявил, что надеется встретиться с лидером РФ в июне 2021 года во время весеннего турне по Европе. Президент США планирует, в частности, обсудить со своим российским коллегой "украинский вопрос".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали дату и место проведения встречи Байдена и Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 14724
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10998
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10080
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4734
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии Просмотров: 4050
Мир
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
4
 Просмотров: 297
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 531
Украина - третья в Европе по смертности от Сovid-19
Украина - третья в Европе по смертности от Сovid-19 Просмотров: 126
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
3
 Просмотров: 360
Грузия открывает сухопутные границы: назвали условия въезда
Грузия открывает сухопутные границы: назвали условия въезда Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1885
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть