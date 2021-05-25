Назвали дату и место проведения встречи Байдена и Путина

Байден и Путин встретятся ориентировочно 15-16 июня. Фото: Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидается 15-16 июня в Женеве.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня, в конце первой зарубежной поездки Байдена", - отметил телеканал.

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Байден предложил Путину встретиться лично во время второй телефонного разговора. Переговоры планировалось провести на нейтральной территории. Лидеры многих стран предлагали свою территорию для встречи.

Ранее российские СМИ сообщали, что встреча президентов России и США в июне 2021 года может состояться в Швейцарии. Представитель президента России рассказывал, что саммит двух лидеров состоится летом, а Байден заявил, что надеется встретиться с лидером РФ в июне 2021 года во время весеннего турне по Европе. Президент США планирует, в частности, обсудить со своим российским коллегой "украинский вопрос".