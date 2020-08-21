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пятница, 21 августа 2020 21:01

Навального позволили перевезти в Германию

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Навального позволили перевезти в Германию
Врачи разрешили перевезти Навального. Фото: Reuters

Российские медики разрешили перевезти политика Алексея Навального на лечение в Германию.

В Twitter об этом сообщила его прес-ссекретарь Кира Ярмыш.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала она.

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Ранее медики говорили, что Навальный нетранспортабельный.

Навальному стало плохо в самолете, на котором летел в Томск. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Из Германии прилетел специально оборудованный самолет, чтобы перевезти оппозиционера на лечение в высококлассной европейской клинике. Однако, разрешения на транспортировку Навального руководство больницы не дает.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Медики омской больницы скорой медицинской помощи №1 заявили, что не нашли яд в анализах Навального. За несколько часов до этого директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что яд в организме Навального идентифицировали как очень опасный. Оппозиционера планировали лечить в Германии, но в больнице Омска он был признан нетранспортабельным.

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