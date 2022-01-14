НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии - Столтенберг

В 2008 году решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Фото: Reuters

НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии, но еще не устанавливало конкретных сроков.

Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении. И мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не устанавливали, когда именно", - сказал он.

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Столтенберг говорит, что у Украины сейчас намного выше оборонная способность, чем в 2014-м.

Напомнил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс будет решать только Киев и страны-члены НАТО.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО - Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, а также наращиванию войск Кремля вблизи Украины. По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.