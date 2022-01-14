НАТО не позволит России шантажировать себя - министр обороны Германии

Ламбрехт указала на красные линии в переговорах с РФ. Фото: Reuters

НАТО не позволит Москве шантажировать себя.

Об этом сказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время выступления в Бундестаге, передает Reuters.

"Эти "красные линии" должны быть четкими во всех будущих переговорах. Но между этими "красными линиями" и военным конфликтом много возможностей, которые мы должны использовать. Мы и американские партнеры дали четко понять, что международное право должно соблюдаться. Государственный суверенитет наших восточных соседей неприкосновен. Россия не имеет права вето, когда речь идет о союзнических вопросах, и не может давить на нас", - сказала она.

Недавние переговоры между США, НАТО, ОБСЕ и Россией она назвала тяжелыми.

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"Никто не ожидал, что эти переговоры с российской стороной будут легкими, что нескольких раундов хватит, чтобы деэскалировать конфликт. Эта неделя показала, насколько это будет сложно", - сказала Ламбрехт.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО - Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, а также наращиванию войск Кремля вблизи Украины. По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.