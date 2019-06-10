НАТО начало масштабные военные учения

С апреля в Балтийском море уже патрулируют корабли постоянной военно-морской группы НАТО. Фото: day.kyiv.ua

Ежегодные военно-морские учения Baltops начались в акватории Балтийского моря и продлятся до 21 июня.

В них принимают участие корабли из 18 стран НАТО и партнеров блока, это около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих - сообщили в Альянсе.

"Балтийское море имеет важное стратегическое значение для Альянса. Baltops проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого-либо, однако, очевидно, что обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнула пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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Руководит учениями командование недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. С немецкого города Киль в море уже вышли первые десять боевых кораблей.

В рамках Baltops 2019 планируют провести десантные операции, отработать операции по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Нынешние учения станут первой проверкой готовности возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил в составе трех тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО и стран-партнеров.

С апреля в Балтийском море уже патрулируют корабли постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

Украинские десантники участвуют в ежегодных учениях SABER GUARDIAN-2019, которые проходят на военной базе НАТО в Румынии.