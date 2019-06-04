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вторник, 04 июня 2019 15:22

Украинцы приняли участие в НАТОвских учениях
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Украинские десантники принимают участие в ежегодных учениях "SABER GUARDIAN - 2019", которые проходят на военной базе НАТО в Румынии.

К тренировкам привлечены представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии и США, сообщает Минобороны.

Представителями Украины стали десантники 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинский десантников привлекли к ежегодным учениям на военной базе НАТО в Румынии
Фото: Минобороны
Украинский десантников привлекли к ежегодным учениям на военной базе НАТО в Румынии
Украинский десантников привлекли к ежегодным учениям на военной базе НАТО в Румынии
Украинский десантников привлекли к ежегодным учениям на военной базе НАТО в Румынии
Украинский десантников привлекли к ежегодным учениям на военной базе НАТО в Румынии

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Первым этапом учений является планирование действий на следующие маневры. Украинцы будут отрабатывать боевые приказы по стандартам НАТО и проводить рекогностировку участков полигона.

Украинские военные будут выполнять учебные задачи в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов Международного центра миротворчества и безопасности, на территории Международного учебного центра с. Чинко (Румыния -ГПУ).

Тренировка будет длиться 2 недели.

Военные, которые едут на передовую будут получать дополнительные 3 тыс. грн. премии.

Об этом, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Закарпатье, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак

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Дата
04
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