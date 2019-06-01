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суббота, 01 июня 2019 18:30

Военным ввели новые премии

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Военным ввели новые премии
Степан Полторак акцентировал внимание на бережном отношении офицеров к своим подчиненным. Фото: Соцсети

Военные, которые едут на передовую будут получать дополнительные 3 тыс. грн. премии.

Об этом, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Закарпатье, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в своем Facebook.

"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные объяснили опрос об отношении к ДНР и ЛНР

Для подразделений Вооруженных сил Украины создали новые мотивирующие плакаты.

Обновленную айдентику получили 93-я омбр "Холодный Яр", 24-я омбр имени Короля Данила, 72-я омбр имени Черных Запорожцев, 80-я ОДШБр, Силы специальных операций.

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