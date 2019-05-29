 
Ексклюзивы
1/5
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 657
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 261
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5715
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5787
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2124
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3474
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4383
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4743
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2331
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
5
6
13
6
11
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Деятельность &quot;братского&quot; народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
Деятельность "братского" народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
Видео
Все видео
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 5130
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2124
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 693
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6867
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1440
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 17:15

ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
5

  Комментировать

Для подразделений Вооруженных сил Украины создали новые мотивирующие плакаты.

Обновленную айдентику получили 93-я омбр "Холодный Яр", 24-я омбр имени Короля Данила, 72-я омбр имени Черных Запорожцев, 80-я ОДШБр, Силы специальных операций, сообщили в группе Наша Армия.

В группе говорят, что плакаты - это одна из составляющих ребрендинга армии, ухода от советских стереотипов об армии и военных.

Новая айдентика украинской армии это развитие полноценной милитарной культуры. Вслед за плакатами будет разрабатываться любая другая печатная продукция. 24 омбр имени Короля Даниила
72 омбр имени Черных запорожцев
80 Отдельная десантно-штурмовая бригада
На плакатах фотографии реальных военных на этом - командира роты на позывной "Умка".
Силы специальных операций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курсанты отработали полеты на штурмовиках

"Это создание и распространение полноценной милитарной культуры. От новых подходов к оформлению информационных стендов и страниц в сети, к цивилизованному подходу к сертификатам, грамот, рекрутинговых плакатов и любой другой печатной продукции, являющегося неотъемлемой составной национально-патриотического и военно- патриотического воспитания и популяризации высокой миссии воина", - пишут на сайте.

На плакатах фотографии реальных военнослужащих мужчин и женщин - для постера 93-ей бригады "Холодный Яр" сфотографировали командира роты на позывной "Умка".

В Киеве впервые состоялся Конкурс оборонных технологий.

Подали 132 проекта, из которых отобрали 43, пишет Сергей Згурец директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, сообщает Цензор.Нет.

Участники конкурса будут соревноваться за то, чтобы заинтересовать инвесторов.

Финансовую поддержку для воплощения идей будет предоставлять Укроборонпром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 119815
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 43339
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 26947
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 23599
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 21469
Донбасс
В центр Мариуполя выкатят танки
В центр Мариуполя выкатят танки Просмотров: 1000
Президенту доложили о пленных из 53 бригады
Президенту доложили о пленных из 53 бригады Просмотров: 3771
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
6
 Просмотров: 936
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
 Просмотров: 990
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
 Просмотров: 2214
Больше всего комментируют
23
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 35673
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua