ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии

Для подразделений Вооруженных сил Украины создали новые мотивирующие плакаты.

Обновленную айдентику получили 93-я омбр "Холодный Яр", 24-я омбр имени Короля Данила, 72-я омбр имени Черных Запорожцев, 80-я ОДШБр, Силы специальных операций, сообщили в группе Наша Армия.

В группе говорят, что плакаты - это одна из составляющих ребрендинга армии, ухода от советских стереотипов об армии и военных.

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"Это создание и распространение полноценной милитарной культуры. От новых подходов к оформлению информационных стендов и страниц в сети, к цивилизованному подходу к сертификатам, грамот, рекрутинговых плакатов и любой другой печатной продукции, являющегося неотъемлемой составной национально-патриотического и военно- патриотического воспитания и популяризации высокой миссии воина", - пишут на сайте.

На плакатах фотографии реальных военнослужащих мужчин и женщин - для постера 93-ей бригады "Холодный Яр" сфотографировали командира роты на позывной "Умка".

В Киеве впервые состоялся Конкурс оборонных технологий.

Подали 132 проекта, из которых отобрали 43, пишет Сергей Згурец директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, сообщает Цензор.Нет. Участники конкурса будут соревноваться за то, чтобы заинтересовать инвесторов. Финансовую поддержку для воплощения идей будет предоставлять Укроборонпром.