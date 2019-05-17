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воскресенье, 19 мая 2019 18:30

Электронные пушки, спутники: показали ТОП военных изобретений Украины

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В Киеве впервые состоялся Конкурс оборонных технологий.

Подали 132 проекта, из которых отобрали 43, пишет Сергей Згурец директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express", сообщает Цензор.Нет.

Участники конкурса будут соревноваться за то, чтобы заинтересовать инвесторов.

Финансовую поддержку для воплощения идей будет предоставлять концерн "Укроборонпром".

"Есть интересная статистика в отношении тех, кто подавал и что оставили. Так вот - от национальных высших учебных заведений было 82 проекта, горнило экспертного обсуждения выдержали 25. Для КПИ им. Сикорского показатели такие: 54 подали 25 прошло. Национальная академия наук 10/3. Государственные предприятия: 9/9. Негосударственные структуры: 25/6. Физические лица: 6/0 ", - пишет он.

На выставке представили модернизацию украинского оборудования и новейшее оружие.

В частности КПИ предлагает вложить деньги в систему спутникового дистанционного зондирования Земли. Эта система не первая, такие есть в США, Китае и Израиле. Она необходима для исследований поверхности земли в различных отраслях геологии. Но, в отличие от зарубежных аналогов, украинская система стоит 15 млн долларов, что значительно дешевле. Снижения стоимости смогли достичь благодаря использованию отечественных спутников PolyITAN-1 и PolyITAN-2, которые в 2014 и 2017 годах создали в КПИ и вывели космос.

Винницкая компания "45 ЭМЗ" представила на выставке пневмобалистическую систему 50 мм калибра.

Эта пушка будет осуществлять залповую стрельбу и масированный заградительный огонь.Вместо привычных снярядив ппневмопушка будет стрелять снарядами с зарядом из сжатого воздуха. Разгон такого снаряда 270 м/с в дозвуковом режиме и не менее 360 м/сек в сверхзвуковом режиме. С такой скоростью пушка будет уничтожать врага, который находится на расстоянии от 3 до 5 тыс. м. Скорострельность оружия - 300 выстрелов в минуту обеспечивает отсутствие гильз.

Автор: Цензор.Нет
  Винницкая компания "45 ЭМЗ" представила на выставке пневмобалистическую систему 50 мм калибра. Эта пушка будет осуществлять залповую стрельбу и масированный заградительный огонь.Вместо привычных снярядив ппневмопушка будет стрелять снарядами с зарядом из сжатого воздуха.
Винницкая компания "45 ЭМЗ" представила на выставке пневмобалистическую систему 50 мм калибра. Эта пушка будет осуществлять залповую стрельбу и масированный заградительный огонь.Вместо привычных снярядив ппневмопушка будет стрелять снарядами с зарядом из сжатого воздуха.

КПИ также предложил лазерные аппараты тактической медицины. Эта технология ускоряет регенерацию поврежденных, инфицированных, открытых после ранения, поверхностных участков кожи, оостанавливает кровотечение. Может использоваться для реабилитации после ранений и в полевых условиях.

Компания "Новатор" из Хмельницкого выставила на конкурс Компактный передатчик помех "Оберег-Н". Это малогабаритный широкополосный передатчик помех 20-4000 МГц заградительного типа с мощностью 120 Вт. Его могут использовать минеры и саперы. Устройство защищает человека от подрыва радиоуправляемой взрывчатки.

Компания INWIS CORP представила защищенную радиосистему коммуникации и координации действий личного состава. Устройство создает радиосеть MANET радиусом 10 км. Это защищенная рация, которая имеет GPS маяк, навигатор, ретранслятор сети. Отражает места нахождения личного состава на off-line картах.

Автор: Цензор.Нет
  Концерн Укроборонпром на виставцке представил тренировочный коомплекс для бронетехники. Разработка позволит молодым бойцам отрабатывать работу сначала на устройстве, а затем в составе боевой группы.
Концерн Укроборонпром на виставцке представил тренировочный коомплекс для бронетехники. Разработка позволит молодым бойцам отрабатывать работу сначала на устройстве, а затем в составе боевой группы.

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Также на выставке представили новейшие покрытия для военной техники.

Специалисты Запорожского национального университета, компаний "Днепроспецсталь" и "Ивченко Прогресс" разработали новую сталь 10Х3НМ3ФБч. Это цементированный, теплостойкий металл, который имеет высокие эксплуатационные характеристики. Металл будет использоваться в самолето- и ракетостроении. Вместе с этим они предоставили лазерное укрепление поверхностных слоев лопаток газотурбинных двигателей. Их путем лазерных обработок изготовили из титановых сплавов ВТ3-1, ВТ-6, ВТ-8 и модифицировали лазерными элементами с глубиной упрочненной зоны 100- 150 мкм.

КПИ представил нанокомпозитные материалы для авиационной и другой военной техники. Это изделиее способствует повышению их прочностных, радио- и поглощающих свойств. Благодаря ему создание авиационной и военной техники будут отвечать современным требованиям качества и безопасности. В проекте представили материалы со стабильными радио- и магнитопоглощающими свойствами для авиационной и другой военной техники. Вместе с этим разработчики предложили новую технологию получения многослойных покрытий на твердых сплавах для обработки материалов высокой твердости военного назначения. Суть заключается в создании каардинально нового покрытия, которое будет отличаться высокой твердостью, износостойкостью, жаростойкостью.

Автор: Цензор.Нет
  Харьковский завод средств индивидуальной защиты также представил свое изобретение - полимерную ленту для пулемета Калашнникова.
Харьковский завод средств индивидуальной защиты также представил свое изобретение - полимерную ленту для пулемета Калашнникова.

Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра электрохимической энергетики и химии предложил краски и экраны для защиты от электромагнитного излучения (ЭМИ). Эти краски будут защищать личный состав от излучения, снижать заметность электронной аппаратуры и защищать информацию.

Институт химии поверхности НАН представил высокоэффективные клеевые композиции и термостойкие компаунды. Композиты имеют повышенные прочностные и адгезионные характеристики. Актуальность данной разработки обусловлена отсутствием подобной технологии на украинском рынке.

От КПИ также было представлено стекло с многофункциональным прозрачным электропроводящим покрытием. Оно выглядит как стекло, прозрачное, как стекло, но в отличие от стекла оно может проводить ток, выделять тепло, фильтровать ИК-излучения и укреплять поверхность.

Шосткинский институт Сумского государственного университета предложил кардинально новый порох для стрелкового оружия. Технология заключается в растворении нитратов целлюлозы с приготовлением лаковой композиции, ее диспергировании в водной среде с образованием грубодисперсной эмульсии, отгонки растворителя, в результате чего капельки лака затвердевают с образованием пороховых гранул.

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Институт физики НАН Украины представил сканирующий лазерно-телескопический силовой модуль для оптических локационных систем обнаружения и противодействия беспилотников. Средство оказывает и сбивает беспилотники благодаря действию мощных лазерных импульсов на чувствительные элементы этих систем.

Концерн Укроборонпром на виставцке представил тренировочный коомплекс для бронетехники. Разработка позволит молодым бойцам отрабатывать работу сначала на устройстве, а затем в составе боевой группы.

Автор: Цензор.Нет
  Харьковский завод средств индивидуальной защиты также представил свое изобретение - полимерную ленту для пулемета Калашнникова.
Харьковский завод средств индивидуальной защиты также представил свое изобретение - полимерную ленту для пулемета Калашнникова.

Харьковский завод средств индивидуальной защиты также представил свое изобретение - полимерную ленту для пулемета Калашнникова. Ее уже поставляли в ограниченом количестве украинским бойцам благодаря чему она проверена в условиях критических температур. Вместе с этим харьковчане предлагают систему автоматической упаковки патронов в ленту, которые существенно сэкономят время солдатам на передовой.

16 мая - Всемирный день вышиванки. Празднуют все. И даже боевая техника военнослужащих ВСУ, которые защищают границы на востоке Украины.

Так воины 10 горно-штурмовой бригады разрисовали одну из своих БМП узорами вышиванки.

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