Настоящий апокалипсис: показали масштаб катастрофы в Греции

Тысячи туристов и местных жителей эвакуировали. Фото: AFP

В Греции продолжают бушевать лесные пожары.

Огонь добрался до северной окраины Афин. Из-за угрозы для жизни людей эвакуируют с острова Эвбея, расположенного неподалеку.

Один из пассажиров парома, которым осуществляют эвакуацию, опубликовал в сети видео, на котором люди, которые спасаются от апокалиптического огня, наблюдают за тем, как горит место, которое было их домом.

Кадры демонстрируют масштаб катастрофы, с которой сталкивается Греция.

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"Мы в безопасности на пароме, боль огромный для нашей страны. Куда ни глянь, видишь только огонь, может сжечь" - подписал человек опубликованные кадры.

Сильный ветер и высокая температура затрудняют борьбу с огнем, унес жизни не менее двух человек, среди которых есть пожарный.

6 августа сводный отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев" и вчерашнего дня находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.