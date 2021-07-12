Нашли самую маленькую корову в мире

Люди фотографируют карликовую корову Рани на ферме в Бангладеш / 3SWNS

Самая маленькая корова в мире, как утверждают ее владельцы, привлекла внимание людей в Бангладеш.

Люди стекаются на ферму, где она живет, игнорируя общенациональный карантин. Об этом пишет The Independent.

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Согласно отчетам, 23-месячная корова Рани имеет рост 51 см и весит 28 кг. Менеджер фермы Shikor Agro Хасан Ховладар недалеко от столицы Дакки подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Команда Книги рекордов посетит ферму позже в этом году.

Рекорд самой маленькой коровы в настоящее время принадлежит Маникьяме в индийском штате Керала. В 2014 году корова там была высотой 61,1 см.

В прошлом году Ховладар купил Рани на другой ферме. Ее держат отдельно от стада, потому что она боится других коров, а также испытывает трудности при ходьбе.

Управляющий фермой Кази Мохаммед Абу Суфиан сказал, что на этой неделе Рани посетили более 20 тыс человек. Он также выразил опасения, что толпы людей могут распространить Covid-19.

Абу Суфиан сказал, что Рани не слишком довольна, что люди приходят к ней. Она не привыкла общаться с таким количеством людей. Животное просто хочет, чтобы у нее было место на ферме, чтобы есть траву.

Ферма наняла трех охранников, чтобы они заботились о Рани, и владельцы надеются передать ее правительству, считая, что там смогут позаботиться лучше.

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