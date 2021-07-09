Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш

Фото: Jade Bayer / SWNS

В Великобритании 33-летняя Джейд Байер родила ребенка-гиганта. Новорожденный мальчик по имени Ронни-Джей Фьютрелл сразу после родов установил рекорд.

Об этом сообщило издание Metro.

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Мальчик стал самым большим ребенком Великобритании за последние 20 лет. Он родился с весом более 5 кг.

По словам роженицы, во время беременности она думала, что носит двойню. Ее живот стал большим на первых месяцах беременности.

Акушеры взвешивали малыша несколько раз. Они думали, что весы сломались.

Средний вес новорожденных составляет 3,5 кг.

На Ровенщине женщина родила в лесу. Это произошло 12 июня в 1:00. Роженицу вез в больницу ее знакомый, но они заблудились. Прибывшим медикам не оставалось ничего другого, как принять ребенка в машине.