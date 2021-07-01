Нашли новое массовое захоронение детей. На их могилах стоит курорт

В 2000 году здание открыли в качестве курорта St Eugene Resort. Фото: pixabay.com

В Канаде нашли еще одно массовое захоронение на месте школы-интерната для коренного населения Святого Евгения возле города Кренбрук, что в Британской Колумбии.

Останки 182 детей с помощью радара обнаружило сообщество Lower Kootenay Band, пишет The Guardian. Считается, что они принадлежали членам коренной нации Ктунакса и общине Ак'ам. Некоторые останки похоронили в могилах глубиной три-четыре фута (около 0,9 м).

Школу Святого Евгения открыли в 1890 году. Здесь повторялись вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза. Школа подчинялась католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, в состав которой входили 48 школ, в том числе интернаты для индейцев в Саскачеване и Камлупсі. Федеральное правительство закрыло школу в 1969-м. В 2000 году здание открыли в качестве курорта St Eugene Resort, которым руководит община Ктунакса.

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До 1990-х годов более 150 тыс. детей из коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по их насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение было обычным явлением в интернатах. Дети умирали от болезней и отсутствия ухода. На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу. А в прошлом месяце в канадском городе Камлупс с помощью радара обнаружили останки еще 215 детей на территории бывшей школы-интерната. Найденные дети были учениками индейской школы Камлупс в Британской Колумбии, которую закрыли в 1978-м. Некоторым погибшим было всего три года. Администрация школы не документировала эти смерти.