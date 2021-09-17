Нашли бутылку с посланием, отправленным 37 лет назад

Бутылку принесло на 6000 км от японской школы на пляж Гавайев / Старшая школа Чоши

9-летнюю Эбби Грэм на Гавайях в США ждал сюрприз, когда она с родителями отправилась на прогулку на пляж. Семья нашла бутылку с посланием, отправленным 37 лет назад с расстояния более 6000 км.

По крайней мере 750 таких бутылок выпустили в океан в 1984-1985 годах японские ученики в рамках научного эксперимента по изучению океанских течений. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть

Бутылка содержала контактные формы на английском, японском и португальском языках и объясняла, что ее выпустили с побережья города Чоши. Автор письма просил, чтобы нашедший связался со школой.

Эбби нашла бутылку в июне и отправила письмо в японскую школу в начале сентября, приложив рисунок, на котором она и сестра едят суши. Узнав об открытии, руководство японской школы выразило удовлетворение тем, как далеко проплыла бутылка.

За последние 37 лет 50 бутылок нашли местные жители на разных японских островах. Также послания обнаружили в США, на Филиппинах и в Китае. Последнее сообщение об обнаружение такой бутылки было в 2002-м. Школа приостановила проект в 2007 году.

Теперь новая группа учеников школы написала благодарственные письма на английском Эбби и ее семье. Они также приложили миниатюрный японский флаг к письмам.

"Я хочу сохранить связь, у которой бутылка привела нас через границы, пространство и время", - написал студент в одном письме.

Житель Аляски Тайлер Иванофф пошел собирать дрова, а нашел бутылку с посланием, оставленную 50 лет назад. Записка на русском. Мужчина выложил ее фото в Facebook и попросил подписчиков помочь с переводом.