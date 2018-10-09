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вторник, 09 октября 2018 11:13

Наш односельчанин Александр Мішкин-люди узнали второго из отравлителей Скрипаля

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Наш односельчанин Александр Мішкин-люди узнали второго из отравлителей Скрипаля
Жители села Лойга в архангельской области России подтвердили, что Александр Боширов на самом деле Александр Мишкин

Александр Петров, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, на самом деле Александр Мишкин.

Так говорят жители села Лойга в Архангельской области, с которыми удалось пообщаться журналистам "ВВС".

Уроженец села Денис Краснов узнал Мишкина по фотографии из его паспорта, опубликованную Bellingcat и The Insider, а также по фото из британской визы Петрова, опубликованного властями Великобритании.

"Он старше на 2 класса был, - рассказал Денис Краснов. - Не очень близко общались, жили на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним".

Николай Тулинов тоже живет в Лойге и говорит, что на фото действительно изображен его односельчанин Александр Мишкин.

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Краснов также утверждает, что около 10 лет назад Мишкин получил звание героя России.

"Просто тогда многие говорили об этом", - рассказал мужчина. Подтвердить или опровергнуть эту информацию журналистам пока не удалось.

Расследователи из Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин принимал участие в спецоперациях в Украине, Приднестровье и Западной Европе.

Настоящая фамилия второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова - Мишкин.

Он военный врач и полковник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ, сообщили 8 октября 2018-го журналисты-расследователи Belligcat.

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09
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