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суббота, 06 октября 2018 13:19

Показали водительские права исполнителя отравления Скрипач

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Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографию водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги.

"Анонимный источник поделился с нами вероятной фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипач", - говорится на странице CIT в Facebook.

Автор: Facebook.
 

Фотографию Чепиги в интернете опубликовали впервые. Кроме того, удостоверение до сих пор действительное.

В начале сентября британские прокуроры назвали лиц, совершивших отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Их имена могут быть другими Журналисты проекта The Insider и Bellingcat обнаружили, что один из подозреваемых зовут НЕ Руслан Боширов, а Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ. Имеет звание "Героя РФ".

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Полковник российской разведки 39-летний Анатолий Чепига из села Николаевка Амурской области причастен к преступлениям Кремля на территории Украины. Он мог получить звание героя-Россия за операции на аннексирована полуострове, на Донбассе и за вывоз бывшего украинского президента Виктора Януковича в РФ. Такую версию выдвинула международная команда журналистов-расследователей.

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