Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева

Нардеп Алексей Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева в Италии. Фото: youtube.com

Виллу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева у озера Комо в Италии показал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Видео об этом нардеп снял лично и выложил на своем YouTube-канале.

Вилла Соловьева с бассейном и личным причалом на озере Комо, по подсчетам Алексея Гончаренко, стоит 8-10 млн евро.

"Бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию. Так обычно и происходит со всеми российскими пропагандистами. Дурить народ можно там, в России, а вот жить комфортнее в Европе. Я был на конференции неподалёку от дачи Соловьиного Помета и решил вам показать, как живет вечерний мудозвон", - написал Гончаренко в тексте к видео.

Нардеп подал в Генпрокуратуру Украины обращение с требованием начать заочное следствие против Соловьева в связи с его высказываниями о территориальной целостности Украины.

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