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воскресенье, 13 октября 2019 12:14

Формула Сталина. Андрей Пионтковский – о судьбе Украины

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Формула Сталина. Андрей Пионтковский – о судьбе Украины
Андрей Пионтковский рассказал, какие последствия для Украины будет иметь курс нынешней власти. Фото: Эспрессо

Ближайшие дни, недели, месяц определят судьбу Украины на многие годы вперёд, как "незабываемый 1919-й" запрограммировал трагическую траекторию Украины в XX столетии. Украина находится в состоянии войны с жестоким и циничным противником, который оккупировал часть её территории и не скрывает цели подчинить себе по-братски всю страну. Об этом написал политический эксперт Андрей Пионтковский на сайте "Радио Свобода".

За последние полгода произошёл обвал внешнеполитических позиций Украины, хотя ещё весной 2019 года уровень её международной поддержки был весьма высоким. Категорически утверждаю как инсайдер, что это падение стало прямым следствием безответственной, лживой и все ещё продолжающейся в Украине кампании против "партии войны". В стране, сопротивляющейся агрессии военной сверхдержавы, не может быть "партии войны" по определению. Украина не может освободить оккупированные территории силовым путём. Но её вооружённые силы способны сегодня предотвратить дальнейшее продвижение агрессора, сделав цену такого продвижения неприемлемой для российского общества.

В Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. С начала избирательной кампании в Украине я предупреждал: "Постоянное повторение "коллективным Зеленским" кремлёвской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором страны, предательством, нацеленным на подрыв системы её международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией.

Я нахожусь в Вашингтоне в эпицентре внешнеполитических дискуссий и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" эту страну ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".

Действительность превзошла самые худшие мои опасения. Сегодняшний внешнеполитический кураж Владимира Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порожден самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских (владельцы Игорь Коломойский, Виктор Медведчук) телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла Кремлю воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию.

Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую "партию войны". Поставьте себя на место тех же Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, других западных политиков, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась "партией войны" и, следовательно, не было никакой российской агрессии. Можете себе представить, какой сокрушительный удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия?

Я не совсем понимаю, зачем Владимир Зеленский так добивается встречи в "нормандском формате" на высшем уровне? В Париже против Украины будут три мировых лидера. Макрон уже беззаветно сражается на путинской стороне, особенно на украинском направлении, а Меркель утомлена и заметно снизила свою политическую активность. Зеленскому заготовлена там партнёрами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке "формулу Штайнмайера". Ценность для Москвы бюрократической абракадабры этой формулы в том, что она фиксирует и закрепляет согласие новой киевской власти на форсированную реализацию кремлёвского плана "возвращения Донбасса".

После провала "проекта Новороссии" Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства – вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины. Путину не нужны дополнительные куски украинской территории, ему нужен контроль над всей Украиной, которая под аплодисменты отменяющего антикремлёвские санкции Запада проглотит наживку "восстановления её территориальной целостности". Путину нужна вся Украина, которая послушно объявит Донбасс своей легитимной частью при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при сотнях брошенных в подвалы патриотов Украины, имена которых даже не вносят в списки для обмена. Путину нужна вся Украина, которая в процессе "воссоединения" обнажит тот участок своей де-факто границы, которую сегодня на линии соприкосновения сторон защищают подразделения украинских вооруженных сил.

Лучше меня, ярче и убедительнее рассказал об этом плане Путина замечательный русский мыслитель Владимир Соловьев. Тот самый, который духоподъёмно воскликнул: "Мы – русские! С нами Бог!" Ключевым элементом спецоперации должны стать "выборы" на подконтрольной сепаратистам территории, ими же и Кремлем контролируемые. Очень точную историческую метафору предложил коллега Юрий Швец, назвав "формулу Штайнмайера" "формулой товарища Сталина". В 1946–1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели "выборы", в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные "на выборах" местные агенты Кремля. Настало время для Украины отвергнуть формулы товарищей Сталина и Путина раз и навсегда. Перестать играть в навязываемые агрессором и его западными умиротворителями игрища. Определять для себя собственную повестку дня.

Предлагаю для обсуждения украинским обществом и украинским руководством альтернативную формулу:

1) Крым и часть Донбасса – оккупированные украинские территории, которые мы никогда не признаем российскими. Не признает их таковыми и весь мир. Всю ответственность за то, что происходит на захваченных территориях, несёт, как известно, государство-оккупант.

2) Украинские военные не могут вернуть их силой в наступательной операции против военной сверхдержавы. Но они способны и полны решимости не допустить расширения российской агрессии.

3) Крым и Донбасс непременно вернутся в состав Украины в изменившейся геополитической ситуации.

4) На линии разделения сторон необходимо прекратить постоянно провоцируемое Россией бессмысленное кровопролитие. ОБСЕ с миссией контроля за прекращением огня не справляется. Нужна демилитаризованная зона с международными наблюдателями.

5) Украина отдаёт себе отчёт в том, что Запад не способен выполнить своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Украина сама будет себя защищать от дальнейшего расползания "Русского мира". Хотелось бы, однако, чтобы дружественные нам страны, чью безопасность мы сегодня также защищаем, пока они строят вместе с господином Путиным "великую Европу от Владивостока до Лиссабона", оказали на своего замечательного партнёра должное влияние, чтобы побудить его к соблюдению им режима прекращения огня на линии разделения сторон в Донбассе, а также освобождению сотен украинских заложников, захваченных на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Мир, который требует народ уставшей от войны страны, – это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители "партии войны" уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши. Перестрелки, гибель военнослужащих и мирных жителей – эффективный шантаж, психологический террор Путина в отношении украинского общества, чтобы заставить его согласиться на признание результатов агрессии и политическое самоубийство "воссоединения" с военным плацдармом агрессора, замаскированным под "народную милицию".

Шантаж уже сработал – привёл на вершину теневой власти в стране предателей и капитулянтов. Значит, он будет использоваться Путиным и впредь. Настоящая, а не мифическая партия войны находится в Москве.

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