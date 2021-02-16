Накачали наркотиками и заперли в тюрьме: в ОАЭ скандал - отец держит в заложниках принцессу

Арабский шейх держит свою дочь принцессу Латифу в вилле-тюрьме. Фото: Human Rights Watch

Дочь эмира Дубая принцесса 35-летняя Латифа Аль Мактум обвинила своего отца в том, что он держит ее "в заложниках".

Девушка некоторое время посылала друзьям тайные видеообращения, сообщил BBC.

По ее словам, она боится за свою жизнь. 2018 года девушка пыталась бежать из Объединенных Арабских Эмиратов, но ее поймали, накачали транквилизаторами и вернули домой.

Друзья, которые получали тайные сообщения забили тревогу, когда видео от Латифы перестали приходить.

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Эмират Дубая сообщал, что принцесса в безопасности и находится в семейном кругу.

В тайных видео Латифа рассказывала об угрозах и страхе за свою жизнь. Она закрывалась в ванной и тайком говорила на камеру телефона, который ей передали через год после возвращения в Дубай.

"Я заложница и эта вилла превращена в тюрьму. Каждый день я боюсь за мою безопасность и жизнь. Я действительно не знаю, смогу ли пережить это. Полиция угрожала мне, что я проведу всю жизнь в тюрьме и никогда не увижу солнце. я не хочу быть заложницей в этой вилле-тюрьме, я просто хочу быть свободной", - говорила Латифа в видеозаписях.

Одна из 6 жен правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда аль-Мактума, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежала от него с 2 детьми и $39 млн.