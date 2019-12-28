Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео

Над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты". Фото - скриншот

В ночь на 28 декабря над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты".

Известно, что один "метеорит" упал у острова Сайпан. Это было зафиксировано сейсмическими датчиками метеослужбы. Еще один, по словам местных жителей, упал на Гуам в районе американской авиабазы. Соответствующие видео опубликованj на YouTube.

В соцсетях обратили внимание, что при падении небесные объекты странно рассыпались на составные части.

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Были выдвинуты предположения, что это был запуск Северной Кореей по Гуаму баллистических ракет без боевой части. Также возникла конспирологическая версия об инопланетянах, у которых якобы в этом районе есть подводная база в Марианской впадине.

Гуам является главным военным объектом США в Тихом Океане. На острове расположены базы ВМФ и ВВС. Также в сети появилось видео со звуком сирен тревожного оповещения, вой которых разбудил ночью людей, проживающих в районе военных баз США в Южной Корее. Вероятно это связано с помеченными над океаном "метеоритами".

Видеорегистратор зафиксировал падение метеорита в небе над Японией. Небесное тело упало ночью.