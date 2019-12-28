Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2673
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 108
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6795
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6111
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3105
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
7
4
10
7
5
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Видео
Все видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках
Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1044
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3357
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 297
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 14:29

Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео

  Комментировать
Над Тихим океаном упали странные &quot;метеориты&quot;: впечатляющие видео
Над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты". Фото - скриншот

В ночь на 28 декабря над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты".

Известно, что один "метеорит" упал у острова Сайпан. Это было зафиксировано сейсмическими датчиками метеослужбы. Еще один, по словам местных жителей, упал на Гуам в районе американской авиабазы. Соответствующие видео опубликованj на YouTube.

В соцсетях обратили внимание, что при падении небесные объекты странно рассыпались на составные части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В 10 раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме", - в атмосферу Земли врезался метеорит

Были выдвинуты предположения, что это был запуск Северной Кореей по Гуаму баллистических ракет без боевой части. Также возникла конспирологическая версия об инопланетянах, у которых якобы в этом районе есть подводная база в Марианской впадине.

Гуам является главным военным объектом США в Тихом Океане. На острове расположены базы ВМФ и ВВС. Также в сети появилось видео со звуком сирен тревожного оповещения, вой которых разбудил ночью людей, проживающих в районе военных баз США в Южной Корее. Вероятно это связано с помеченными над океаном "метеоритами".

Видеорегистратор зафиксировал падение метеорита в небе над Японией. Небесное тело упало ночью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 33941
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 14779
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12636
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11988
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9252
Мир
Показали украинцев, выживших во время авикатастрофы в Казахстане
Показали украинцев, выживших во время авикатастрофы в Казахстане Просмотров: 837
Байден не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампу
Байден не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампу Просмотров: 108
США установили дедлайн для подрядчиков, которые строят "Северный поток-2"
США установили дедлайн для подрядчиков, которые строят "Северный поток-2" Просмотров: 630
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
7
 1 Просмотров: 1656
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
2
Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия
Голосов: 319
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua