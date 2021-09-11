Над президентским дворцом в Афганистане подняли флаг "Талибана"

Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.

Поднятие флага состоялось 11 сентября, когда США и мир вспоминают жертв терактов. Об этом сообщает АР.

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Новый премьер-министр Талибана Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на торжественной церемонии, чтобы отметить официальное начало работы временного правительства "Талибана".

7 сентября талибы создали временное правительство в Афганистане. Им будет руководить один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.

Министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани. Его разыскивает ФБР.

Мулла Якуб исполнять обязанности министра обороны, мулла Абдул Салам Ханафи будет его вторым заместителем.