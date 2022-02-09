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среда, 09 февраля 2022 11:21

Начальник генштаба вооруженных сил России приехал в Беларусь

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Начальник генштаба вооруженных сил России приехал в Беларусь
Герасимов будет контролировать совместные военные учения. Фото: ТАСС

В Беларусь приехал начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он будет контролировать готовность российских военных к участию в учениях "Союзная решительность", передаёт минобороны РФ.

"Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях "Союзная решительность", - говорится в сообщении.

В министерстве сказали, что учения являются заключительным этапом проверки сил реагирования союзного государства России и Белоруссии.

Учения продолжаются в два этапа. До 9 февраля войска выполнили передислокацию и создали группировку войск на территории Беларуси, организовали охрану и оборону военных и государственных объектов, охрану госграницы в воздушном пространстве. Проверили готовность сил ПВО прикрывать важные объекты на территории Беларуси.

С 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решительность - 2022".

"На них выработают вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защите интересов союзного государства", - говорится в сообщении.

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Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Беларусь и Россия будут отрабатывать на учениях "Союзная решительность" защиту белорусско-украинской границы.

Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото. Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники. Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" прибыл на полигон в Брестской области Беларуси из Восточного военного округа РФ. А в Воронежской области России, примыкающей к восточной границе Украины, прошли учения для авиации и противовоздушной обороны, сообщило министерство обороны РФ.

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Дата
09
февраля

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