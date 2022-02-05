"Вынуждены рассматривать южное направление" - Россия и Беларусь отработают на учениях украинскую границу

Российские войска в Беларуси. Фото: Reuters

Беларусь и Россия будут отрабатывать на учениях "Союзная решительность" защиту белорусско-украинской границы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственного секретаря Радбеза Беларуси Вольфовича Александра.

По его словам, решение будет приниматься по текущей военно-политической ситуации.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы исходим из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. В первую очередь для защиты южных границ Союзного государства", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

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Обучение, которое проходит на территории Беларуси, Вольфович назвал обучением с проведением больших маневров.

"Очень большие маневры проходят с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии", - заявил он.

Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото. Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники. Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии из Восточного военного округа РФ. А в Воронежской области России, примыкающей к восточной границе Украины, прошли учения для авиации и противовоздушной обороны, сообщило министерство обороны РФ.