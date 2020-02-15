Начали продавать мишек Тедди

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
1 Просмотров: 423
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 1773
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 513
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1170
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1899
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2295
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4806
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3762
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 855
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8334
Фото
Все фото
8
6
3
13
3
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снег
Столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снег
Бутерброд не удался: у россиянки на столе взорвалась колбаса
Бутерброд не удался: у россиянки на столе взорвалась колбаса
Видео
Все видео
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 513
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 855
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2394
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1152
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1800
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 225
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
суббота, 15 февраля 2020 10:22

Начали продавать мишек Тедди

  Комментировать
Начали продавать мишек Тедди
Теодор Рузвельт позволил называть игрушку своим именем Фото: www.dnaindia.com

Владелец магазина игрушек и изобретатель Морис Мичтом выставил в витрине двух плюшевых мишек 15 февраля 1903 года. Рекламировал их как мишек Тедди.

Ранее Мичтом писал президенту Теодору Рузвельту с просьбой разрешить использовать его имя. Тот позволил. Жена Мичтома сшила несколько игрушек. Вскоре крупные производители стали выпускать копии мишек Мичтома. Те стали символом детства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира

Морис вдохновился одной из охотничьих экспедиций Рузвельта. В 1902-м во время охоты на Миссисипи проводники наткнулись на старого раненого медведя. Его привязали к дереву. По одной из версий, Рузвельт застрелил животное, чтобы не мучилось. По другой - отпустил. Эту историю использовали политические карикатуристы. Рисовали медвежонка и президента. Намекали, что под образом охотника и мачо мужчина мягкий.

После проигрыша президентских выборов 1912 экс-президент США Теодор Рузвельт отправился в Бразилию читать лекции. Там поплыл в экспедицию по реке Сомнений. Несколько раз чуть не погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали продавать мишек Тедди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Начали продавать мишек Тедди

Самое читаемое
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 15417
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком Просмотров: 6462
Дубилет анонсировал отмену классической прописки
Дубилет анонсировал отмену классической прописки Просмотров: 6192
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте Просмотров: 5643
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
 1 Просмотров: 5580
Мир
Иран сделал сделал заявление о "черных ящиках" со сбитого украинской самолета
Иран сделал сделал заявление о "черных ящиках" со сбитого украинской самолета Просмотров: 756
143 человека умерли от коронавируса за сутки
143 человека умерли от коронавируса за сутки Просмотров: 414
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
 Просмотров: 495
Пентагон урежет оборонные расходы ради стены с Мексикой
Пентагон урежет оборонные расходы ради стены с Мексикой Просмотров: 153
Президент США признался, что отправлял в Украину своего адвоката
Президент США признался, что отправлял в Украину своего адвоката Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
Почему платежку за газ разделили
2
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
2
Зеленский поговорил с Путиным
2
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Голосов: 409
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua