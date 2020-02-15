Начали продавать мишек Тедди

Теодор Рузвельт позволил называть игрушку своим именем Фото: www.dnaindia.com

Владелец магазина игрушек и изобретатель Морис Мичтом выставил в витрине двух плюшевых мишек 15 февраля 1903 года. Рекламировал их как мишек Тедди.

Ранее Мичтом писал президенту Теодору Рузвельту с просьбой разрешить использовать его имя. Тот позволил. Жена Мичтома сшила несколько игрушек. Вскоре крупные производители стали выпускать копии мишек Мичтома. Те стали символом детства.

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Морис вдохновился одной из охотничьих экспедиций Рузвельта. В 1902-м во время охоты на Миссисипи проводники наткнулись на старого раненого медведя. Его привязали к дереву. По одной из версий, Рузвельт застрелил животное, чтобы не мучилось. По другой - отпустил. Эту историю использовали политические карикатуристы. Рисовали медвежонка и президента. Намекали, что под образом охотника и мачо мужчина мягкий.

После проигрыша президентских выборов 1912 экс-президент США Теодор Рузвельт отправился в Бразилию читать лекции. Там поплыл в экспедицию по реке Сомнений. Несколько раз чуть не погиб.