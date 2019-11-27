На журналиста напала свинья

В Греции свинья не дала журналисту начать прямое включение. Фото: profinance.ru

Ведущие шоу "Доброе утро, Греция" на греческом телеканале ANT1 пытались начать прямое включение с Кинеты, городка в Аттике, где масштабное наводнение вызвало большой вред, но репортер Лазос Мантикос не появился в эфире.

За несколько секунд он все же ворвался в эфир - журналист бежал от большой свиньи. Она сбежала из соседней фермы и атаковала его прямо во время включения, передает "ТСН".

Лазос Мантикос попытался стоять на месте и рассказать о затоплении Кинеты, но это оказалось невозможным. Свинья постоянно преследовала репортера, а также кусала его, заставляя журналиста извиниться за неудобную сцену.

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"Георге, ты меня слышишь? У нас тут есть проблема: свинья, которая преследует нас этим утром", - сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакис.

Ведущие шоу пытались оставаться серьезными. Но не удержались, чтобы не посмеяться.

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