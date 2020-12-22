На воздушные территории Южной Кореи вторглись российские бомбардировщики

Над Южной Кореей летали российские бомбардировщики Ту-95. Фото: ТАСС

В различительную зону ПВО Южной Кореи вошли российские и китайские военные самолеты. Южнокорейские ВВС подняли боевые истребители на перехват.

Об этом сообщил Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает, что различительную зону пересекли 15 российских самолетов и 4 китайских.

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Китайские военные проинформировали, что их самолеты участвуют в рутинных учениях. Почему над территорией Южной Кореи пока что неизвестно.

"Этот инцидент, похоже, есть общими военными учениями Китая и России, но требует дальнейшего анализа", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Российские бомбардировщики Ту-95 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 сначала вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, а затем A-50 вошел в воздушное пространство страны.

Истребители Королевских ВВС перехватили российские самолеты Ту-142 в Северном море вблизи Шотландии.