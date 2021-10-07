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четверг, 07 октября 2021 03:04

На Южном полюсе фиксируют рекордные холода

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На Южном полюсе фиксируют рекордные холода
Температура на Южном полюсе побила рекорд 30-летней давности. Фото: ukrpublic.com/

На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодные зимние температуры.

Измерение делали вблизи антарктической станции Амундсен-Скотт, сообщает портал The Watchers.

Там с апреля по сентябрь были зафиксированы рекордно низкие температуры, которые, в среднем, составляли -61,1°C. Предыдущий рекорд -60,6°C был установлен в 1976 году.

Средняя температура на станции была на 2,5 градуса ниже, чем аналогичные показатели за последние 30 лет.

Этой зимой на станции несколько раз наблюдали температуру -73,3°C. А 30 сентября русская станция Восток сообщила о температуре -79,3°C.

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Мировой рекорд (-89,2°C) зарегистрировали на станции Восток 21 июля 1983.

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