На Южном полюсе фиксируют рекордные холода

На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодные зимние температуры.
Измерение делали вблизи антарктической станции Амундсен-Скотт, сообщает портал The Watchers.
Там с апреля по сентябрь были зафиксированы рекордно низкие температуры, которые, в среднем, составляли -61,1°C. Предыдущий рекорд -60,6°C был установлен в 1976 году.
Средняя температура на станции была на 2,5 градуса ниже, чем аналогичные показатели за последние 30 лет.
Этой зимой на станции несколько раз наблюдали температуру -73,3°C. А 30 сентября русская станция Восток сообщила о температуре -79,3°C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые спрогнозировали, когда и как исчезнет лед в Антарктиде
Мировой рекорд (-89,2°C) зарегистрировали на станции Восток 21 июля 1983.
×
Комментарии