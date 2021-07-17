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На улице Исламабада похитили дочь дипломата Афганистана

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На улице Исламабада похитили дочь дипломата Афганистана
Фото: Reuters

Неизвестные похитили дочь посла Афганистана в Пакистане и подвергли ее жестоким пыткам. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление афганского правительства.

Отмечается, что Силсила Алихаил была похищена по дороге домой в пятницу. Ее схватили и несколько часов "подвергали жестоким пыткам".

"После освобождения из плена похитителей госпожа Алихаил находится на лечении в больнице", – говорится в сообщении.

В МИД Пакистана подтвердил факт похищения. По версии Исламабада, Силсилу схватили, когда она каталась на арендованном велосипеде. Решительно осуждая "чудовищный акт", афганское правительство выразило глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников.

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МИД Афганистана призвал правительство Пакистана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности посольства. Афганистан также призвал Пакистан незамедлительно выявить и привлечь к ответственности виновных в похищении.

МИД Пакистана подтвердил инцидент, заявив, что полиция Исламабада начала тщательное расследование. В сообщении министерства говорится, что правительство усилило безопасность посла и его семьи, а правоохранительные органы пытаются найти и задержать виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

В китайской провинции Шаньдун в 1997 году торговцы людьми похитили 2-летнего мальчика. Его отец 51-летний Го Гангтанг проехал около 500 тыс. км, чтобы найти сына. На поиски потратил 24 года.

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17
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