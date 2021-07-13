Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад

Мужчина 24 года искал сына, которого похитили торговцы людьми. Фото: скриншот с видео

В китайской провинции Шаньдун в 1997 году торговцы людьми похитили 2-летнего мальчика. Его отец 51-летний Го Гангтанг проехал около 500 тыс. км, чтобы найти сына. На поиски потратил 24 года.

Об этом сообщил Haike News.

Мужчина объездил десятки китайских провинций на мотоцикле. За период изнурительных поисков он сталкивался с ограблением, избиением, голоданием. За 24 года Гангтанг сломал 10 мотоциклов.

На поиски он тратил все сбережения. Иногда он просил милостыню на улицах и спал в коробках.

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За это время китаец стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог семи родителям воссоединиться с похищенными детьми.

Гангтанг нашел сына в соседней провинции Хэнань. Полиция смогла идентифицировать личность уже взрослого мужчины с помощью ДНК-теста. Позже нашли подозреваемых в преступлении. Их задержали.

"Теперь, когда ребенка нашли, все может быть только счастливым", - прокомментировал Го Гангтанг.

В Китае похищения и торговля младенцами является проблемой на протяжении десятков лет. Ежегодно в стране похищают около 20 тыс. детей. Преимущественно их отдают на усыновление на территории страны или за рубежом.

В городе Сучжоу, Китай, мать на свадьбе сына неожиданного узнала, что его возлюбленная жена - ее утерянная биологическая дочь. Женщина узнала в невесте сына дочь за странным родимым пятном на руке. По словам родителей девушки, они более 20 лет назад нашли на обочине маленькую девочку и удочерили ее. Невеста до последнего момента не знала правды.