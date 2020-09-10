На сайт академии МВД Беларуси пробрались "кибер-партизаны"

Неизвестные переименовали сайт академии МВД Беларуси в "Типа Академия МВД".

Также разместили на странице изображение и подписали словами "С любовью, Белорусские кибер-партизаны". На странице была ссылка, которая "вела на какой-то файл", сообщает tut.by.

Изображение подписали словами "С любовью, Беларусские кибер-партизаны". Также на странице была ссылка, которая "вела на какой-то файл".

Вечером 9 сентября сайт вообще перестал грузиться.

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Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен - впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

3 сентября перестал работать официальный сайт МВД. Неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы "сохранить все размещенные на нем материалы".