На некоторых британских дорогах до конца года позволят беспилотные авто

Иллюстрация автономного вождения автомобиля / Getty Images

По заявлению британского правительства, до конца года на некоторых дорогах Королевства позволят беспилотные автомобили.

Министерство транспорта страны заявило в среду, 28 апреля, работающий над "конкретными формулировками", чтобы обновить правила дорожного движения для безопасного использования систем беспилотных транспортных средств. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai запускает бесплатное самоходное такси

Великобритания - первая страна, объявившая что позволит и будет регулировать использование беспилотных транспортных средств на малых скоростях на магистралях. Первые такие машины, возможно, появятся на дорогах общего пользования уже в этом году.

Регулирование начнется автоматизированных систем удержания полосы движения, которые используют датчики и программное обеспечение, чтобы удерживать автомобили в пределах полосы движения, позволяя ускоряться и тормозить без участия водителя. В правительстве заявили, что использование этих систем будет ограничено дорогами со скорость менее 60 км/ч.

По прогнозам министерства транспорта, к 2035 году около 40% новых машин в Великобритании смогут самостоятельно управлять, что создаст до 38 тыс. новых квалифицированных рабочих мест.

"Автопромышленность приветствует этот жизненно важный шаг решения использования автоматизированных транспортных средств на дорогах Великобритании, выведет страну в авангард безопасности дорожного движения и автомобильных технологий", - сказал гендиректор лоббистской группы автомобильной промышленности "Общество производителей и трейдеров автомобилей" Майк Хоуз.

Но страховые компании предупреждают, что цель Соединенного Королевства стать лидером во внедрении беспилотных авто, может иметь неприятные последствия, если автопроизводители и регулирующие органы не разъяснят текущие ограничения технологий. Они говорят, что термины "автоматизированные системы" или "самостоятельное вождение" сбивают с толку водителей, заставляя думать, что машины могут управлять сами. Это, по их мнению, может привести к аварии и негативную реакцию общественности на новые технологии.

Опасность, что водители могут неправильно понимать технологии стала проблемой в США, где регулирующие органы рассматривают около 20 аварий, связанных с инструментами помощи водителю от Tesla, такими как система "Автопилот".