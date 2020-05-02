На крупнейшей российской плавбазе произошел взрыв

На плавбазе "Всеволод Себирцев" взорвался газ. Фото: mchs.gov.ru.

На большой российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" произошло возгорание и взрыва газа. Плавбаза расположена на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае.

Возгорание возникло во время сварочных работ. При этом "открытого горения не было", передает сайт российского МЧС.

В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

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Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы также взорвался газовый баллон. А РБК сообщает, что в результате возгорания и взрыва погиб один человек. Еще одного госпитализировали.

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