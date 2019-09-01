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воскресенье, 01 сентября 2019 10:17

На концерте рэперов рухнула сцена: есть пострадавшие

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На концерте рэперов рухнула сцена: есть пострадавшие
На посетителей концерта рэперов Marteria и Casper упала сцена. Фото: ТСН

Во время концерта рэперов Marteria и Casper в немецком Эссене обрушилась часть сцены. Пострадали 28 человек. 2 госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 18 получили легкие травмы.

Инцидент произошел вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе. На концерт пришли 18 тыс. Человек, сообщает Die Welt.

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За сильного ветра упала светодиодная стена сцены. Полицейские также говорили о частичном обрушении подмостков. Выступление остановили, а посетителей попросили покинуть площадку.

30-летний диджей Калеб Фрейтас погиб, когда во время его выступления на танцевальном фестивале "Атмосфера" в Бразилии на него обрушилась сцена. Кострукция не выдержала порывов сильного ветра.

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