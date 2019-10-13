На климатическом протесте в Лондоне задержали принцессу Бельгии

В Лондоне во время климатических протестов правоохранители задержали принцессу Бельгии Марию-Эсмеральду.
63-летнюю дочь короля Леопольда III и принцессы Рети арестовали в пятницу, 11 октября, на Трафальгарской площади. Об этом сообщает The Telegraph.
Впоследствии Марию-Эсмеральду освободили без предъявления обвинений. В документах полиции адресом принцессы была названа элитная недвижимость на северо-западе Лондона, стоимостью 6 млн фунтов.
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Всего с 7 октября было арестовано 1,1 тыс. участников экопротестив.
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по климату.
Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата.
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