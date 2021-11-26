На камеру сняли гинеколога, который предлагал пациентке лечение сексом

Полуобнаженный врач оказался перед камерами журналистов / Newsflash

Итальянского врача, известного как доктор "волшебная флейта", застали полуобнаженным в номере отеля, когда он предложил вылечить пациентку от болезни, занимаясь с ней сексом. Врач после этого он уволился с работы.

60-летний гинеколог из Бари Джованни Миньелло стал целью тайного телевизионного расследования. Он сказал актрисе, которая изображала из себя пациентку, что у нее вирус папилломы человека. Он сказал ей, что может дать иммунитет к вирусу, занимаясь с ней сексом, потому что вакцинирован. Об этом пишет Daily Mail.

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Врача раскрыли как мошенника в рамках программы новостей Le Lene. 33-летняя женщина пожаловалась журналистам, что лекарь предлагает вылечить пациентов-женщин сексом.

Пациентка сказала, что консультировалась с Миньелло по поводу того, что не может забеременеть. Гинеколог сказал, что у нее признаки вируса папилломы человека, несмотря на отрицательный результат мазка. Он предложил ей заняться сексом, чтобы вылечить. Затем женщина обратилась к новостной программе Le lene, которая наняла актрису, чтобы та изобразила пациентку.

Минелло сказала здоровой актрисе, что у нее на шейке матки "белые пятна", что указывает на наличие вируса папилломы человека. Затем тоже предложил заняться с ним сексом. Минелло утверждал, что секс с кем-то вроде него, кто вакцинирован, даст ей иммунитет, и предложил посмотреть, сможет ли он сделать ей прививку, занимаясь сексом. Затем актриса под прикрытием согласилась встретиться с ним в отеле. Находясь там, она спросила о презервативе, но он сказал, что это бессмысленно, поскольку она не получит антител, если на нем будет презерватив.

Тогда в номер вошел журналист и оператор, удивив полуобнаженного врача, который сказал, что "делает это для своих исследований, и для других людей, которых спас".

"Я успешно лечил сотни женщин на протяжении более 40 лет. Сейчас только предложил альтернативное лечение, которое дало б результаты. Я никогда не заставлял женщин заниматься со мной сексом", - сказал Миньелло.

В результате телевизионного расследования 15 других женщин заявили, что также стали жертвами доктора. Прокурор Бари начал расследование, которое находится на предварительной стадии для установления фактов.

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