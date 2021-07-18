На Камчатке бушуют комариные смерчи

В России на Камчатке сняли на видео необычное явление в поселке Усть-Камчатск.

На кадрах видно, как огромный рой комаров образует смерч, который затем распадается. Об этом сообщает Камчатка-Информ.

По словам энтомолога Людмилы Лобковой, для людей опасности такой смерч не несет.

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"Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружат вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы соединиться", - отметила она.

Эксперт объяснила, что этот феномен происходит ежегодно, однако увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.

В Одесской области после ливней и жары произошло нашествие комаров. Скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 м. Комары появились в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". После затяжных дождей и жары ближе к вечеру появляется масштабный воздушный планктон на всем горизонте лиманов и Черного моря.