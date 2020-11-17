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вторник, 17 ноября 2020 05:15

На известном курорте хотят запретить алкоголь

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На известном курорте хотят запретить алкоголь
Большая часть доходов Бали зависит от туризма. Фото: perito-burrito.com

Туристам на Бали (Индонезия) может грозить тюремное заключение за употребление алкоголя. Такое нововведение могут закрепить законом.

Палата представителей Индонезии продолжает обдумывать законопроект, запрещающий алкоголь и грозит тем, кто будет уличен в его производстве, распространении и хранении, тюремным заключением на срок от двух до 10 лет, пишет The Independent.

Для тех, кого поймают за употреблением алкоголя, наказание будет менее суровым.

Это предложение, в частности, обсуждается 21 политиком из консервативных исламских партий, которые ссылаются на Коран. Они указывают, что мусульмане не должны употреблять алкоголь.

В то же время официальные лица с Бали не поддерживают эти ограничения.

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Большая часть доходов Бали зависит от туризма. Количество международных туристов на Бали выросло в 2019 году до 6,3 миллиона человек. Однако отрасль сильно пострадала от пандемии коронавируса в 2020 году.

Несмотря на первоначальные надежды на то, что Бали сможет снова открыться для международного туризма с сентября этого года, в августе власти острова подтвердила, что он будет закрыт до 2021 года вместе с остальной частью страны.

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