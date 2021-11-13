На границе с Польшей нашли мертвым 20-летнего мигранта

В Беларуси на границе с Польшей скончался 20-летний беженец. . Фото: twitter.com/podlaskaPolicja

В пятницу, 12 ноября, полиция Польши обнаружила возле границы с Беларусью тело 20-летнего гражданина Сирии.

Нашли его в районе населенного пункта Вулька Тереховская, сообщила пресс-служба полиции Подлясского воеводства Польши в Twitter.

"В лесу недалеко от границы под Вулькой Тереховской обнаружили тело молодого человека сирийской национальности",- говорится в сообщении.

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Отмечается, что полицейские не смогли установить точные причины смерти мигранта.

Также ночью в этом районе предпринималась попытка силового прорыва границы. В частности, группа из 100 человек с белорусской стороны повредила заграждение. По прибытии пограничников и полиции нелегалы исчезли в лесу, добавили в сообщении.

В лагере между Польшей и Беларусью скончался 14-летний курд из Ирака. Причина – переохлаждение и простуда. Об этом рассказали два иракских мигранта из лагеря. Белорусские службы якобы забрали тело. Если информация о смерти подтвердится, это будет первой жертвой в лагере, открытом 8 ноября.