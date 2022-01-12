На границе Армении и Азербайджана не утихают выстрелы: есть новые жертвы

Ереван сообщил о еще одном убитом в перестрелке военном. Фото: Минобороны Армении

В ночь на 12 января после перестрелки на границе Армении и Азербайджана обнаружили тело третьего погибшего военного.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении.

"Около полуночи в зоне интенсивных боевых действий, начавшихся после провокации Азербайджанских подразделений на Востоке страны, обнаружили тело военнослужащего вооруженных сил Армении Ваана Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", - говорится в заявлении.

Накануне вечером ведомство информировало о двух погибших военных на восточном участке границы. Еще двое военнослужащих получили ранения. Их состояние стабильное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец войне: в Нагорном Карабахе перестали стрелять

11 января на границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Об одном убитом военном сообщало и минобороны Азербайджана. Обстрелы на границе между странами происходят периодически. Предыдущий инцидент с перестрелкой произошел 8 января. Обстрел завершился без потерь среди военных и техники.