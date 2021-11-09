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вторник, 09 ноября 2021 16:22

Конец войне: в Нагорном Карабахе перестали стрелять

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В Нагорном Карабахе год назад остановили 44-дневный военный конфликт. Войска Азербайджана и Армении остались на занимаемых ими в то время позициях.

Соглашение о полном прекращении огня подписали 9 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Договор вступил в силу с 10 ноября.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались летом 2020 года. Масштабный военный конфликт продолжался с 27 сентября по 9 ноября.

Автор: reuters.com
  Военный армян стреляет из артиллерии во время конфликта в Нагорном Карабахе
Военный армян стреляет из артиллерии во время конфликта в Нагорном Карабахе

Контролировать выполнение условий мирного договора в регионе должны российские военные. Пашинян передал под контроль Азербайджана часть непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" - земли, не входившие в состав Нагорно-Карабахской области советского Азербайджана. Также отдал территории, которые азербайджанские войска успели занять осенью 2020 года.

Лачинский район перешел под контроль Баку последним. Так называемый Лачинский коридор - соединяющий Карабах с Арменией - будут охранять российские миротворцы. Всего РФ направила в регион 1960 своих военных, 90 БТР и 370 единиц техники.

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Азербайджан получил контроль над древним и стратегически важным городом Шуша. В Баку считают новый мир в Карабахе победой.

"Если вы видели радостные толпы, это показывает что люди считают, что полученный результат - это победа. И это действительно победа", - говорит азербайджанский политолог и депутат парламента Расим Мусабеков.

В Армении после заключения соглашения начались массовые акции протеста. Граждане потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 25 апреля он ушел с поста и назначил внеочередные парламентские выборы на 20 июня 2021 года.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов. Победу в политическом соревновании одержала партия Пашиняна "Гражданский договор". 2 августа он снова стал премьер-министром страны.

27 сентября, в годовщину начала войны в Карабахе, Азербайджан заявил, что готов к нормализации отношений с Арменией.

Во времена СССР Нагорный Карабах являлся автономной областью в составе Азербайджанской ССР. Конфликт начался в конце 1980-х. Карабах объявил о независимости и выходе из состава Азербайджана. Боевые действия завершились только в 1994 году.

Нагорно-Карабахская республика была непризнанным регионом. Она контролировала также часть семи азербайджанских прилегающих районов.

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Дата
09
ноября

Конец войне: в Нагорном Карабахе перестали стрелять

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