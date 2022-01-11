На границе Азербайджана и Армении возобновились обстрелы: есть погибший и раненые

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями из-за обострения и провокации на границе. Фото: Минобороны Азербайджана

На границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Об этом стало известно из сообщений министерств обороны Азербайджана и Армении.

В Минобороны Азербайджана заявили, что армянская армия совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района. В результате обстрела погиб один военнослужащий. Также сообщается, что ответными мерами действия противника были подавлены.

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Армянская сторона в свою очередь отметила, что армия Азербайджана открыла огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области. В результате один военный получил огнестрельное ранение средней тяжести. Позже возобновился обстрел армянских позиций в восточной части границы якобы с применением артиллерии и беспилотников.

"Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", - отметили в Минобороны Армении.

Обстрелы на границе между странами происходят периодически. Предыдущий инцидент с перестрелкой произошел 8 января. Обстрел завершился без потерь среди военных и техники. Последнее серьезное обострение конфликта было осенью 2020 года. Конфликт завершился победой азербайджанских войск, и Баку восстановил контроль над частью Нагорного Карабаха. В боях погибло не менее 6500 человек. Боевые действия закончились перемирием, заключенным за посредничества России. Москва отправила в регион конфликта около 2000 военных. Несмотря на окончание боев, напряженность между Ереваном и Баку остается высокой.