На грани войны - Иран беспощадно провоцирует Трампа, Израиль подливает масла

Трамп и Рухани начали информационную войну. Фото: dailystar.co.uk

Высшие чины Ирана и президент США Дональд Трамп развязали войну в Twitter. Израиль поддерживает Трампа, а эксперты настроены скептически.

"Я не беспокоюсь о замечаниях и твитах. Это лишь пропаганда", - заявил иранский политический аналитик Сейм Лейлаз агентству Associated Press. Уверяет, что нарастающая риторика Трампа и иранских чиновников является "бурей перед затишьем".

"Американцы должны хорошо понимать, что мир с Ираном является матерью всего мира, а война с Ираном - мать всех войн", - написал иранский президент Хассан Рухани в субботу.

"Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам снова, или вы столкнетесь с последствиями, которых никогда еще не было в истории и не будет после", - написал Трамп. Использовал большие буквы.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

Иранское государственное информационное агентство IRNA высмеяло Трампа за большие буквы. Он лишь имитирует главного дипломата Тегерана, который недавно предупреждал Запад никогда не угрожать иранцам. Твит Трампа является "пассивной реакцией" на замечания Рухани, пишет IRNA.

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Иранский генерал Голам Хосейн Гебипарвар считает твит Трампа "психологической войной". Также сказал в понедельник, что Трамп "не решится" прибегнуть к любым военным действиям против Ирана. Комментарии Гебипарвара были опубликованы полугосударственным агентством ІСНА.

Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху похвалил президента Дональда Трампа за его "сильную позицию" в отношении Ирана. Глава Белого дома и его государственный секретарь заняли четкую позицию против "иранской агрессии" после стольких лет, когда "мировые лидеры покрывали режим".

8 мая на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. Она "дефектна в своей основе". Она не ограничивает доступ лидеров террористов к изготовлению ядерного оружия. Это может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке.