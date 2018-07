На грани войны - Иран беспощадно провоцирует Трампа, Израиль подливает масла

Высшие чины Ирана и президент США Дональд Трамп развязали войну в Twitter. Израиль поддерживает Трампа, а эксперты настроены скептически.

"Я не беспокоюсь о замечаниях и твитах. Это лишь пропаганда", - заявил иранский политический аналитик Сейм Лейлаз агентству Associated Press. Уверяет, что нарастающая риторика Трампа и иранских чиновников является "бурей перед затишьем".

"Американцы должны хорошо понимать, что мир с Ираном является матерью всего мира, а война с Ираном - мать всех войн", - написал иранский президент Хассан Рухани в субботу.

"Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам снова, или вы столкнетесь с последствиями, которых никогда еще не было в истории и не будет после", - написал Трамп. Использовал большие буквы.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!