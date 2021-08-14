На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения

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У Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Пять человек погибли, в стране произошли мощные разрушения.

Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке, сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки ощущались в столице страны Гаити Порт-о-Пренсе. На Гаити объявили угрозу цунами. Тропический шторм Грейс может повлиять на этот район с понедельника по вторник.

Reuters пишет, что люди покинули свои дома. Геологическая служба США предположила, что могут быть большие жертвы.

Журналист издания Le Nouvelliste Франк Дюваль сообщил, что больница в городе Ле-Кай перегружена.

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"По предварительным данным, пять человек погибли из-за тропического шторма Лаура на юго-востоке и западе страны. Среди них - 10-летняя девочка", - написал в Twitter госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис.

Недалеко от провинции Восточный Давао на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Эпицентр зафиксировали вблизи города Пондагуитан, сообщает Геологическая служба США. Толчки достигали 6,9 – 7,1 баллв, что является сильным землетрясением по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 60 километров.