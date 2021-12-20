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понедельник, 20 декабря 2021 10:18

На Филиппины обрушился смертоносный супертайфун: сотни погибших
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Филиппины накрыл мощный супертайфун Рей, в результате которого погибли по меньшей мере 208 человек.

Из-за стихии эвакуировали около 490 тыс. человек, пишет Reuters. 52 человека все еще считают пропавшими без вести.

"Более половины смертей произошли в Центральном регионе Филиппин Висайи, в частности в туристической провинции Бохол", - заявил 19 декабря губернатор Артур Яп.

Фото: Reuters

Стихия вызвала огромные разрушения в провинциях Себу, Лейте и Суригао-дель-Норте. Тайфун разрушил линии электропередач, повалил деревья и повредил дома. Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч. В стране отменили морские прогулки и десятки внутренних авиарейсов.

На восстановление самая пострадавших провинций президент Родриго Дутерте обязался выделить примерно 2 млрд песо ($40 млн).

Тайфун уже покинул территорию страны, поэтому госучреждения смогли доставить в пострадавшие районы еду и товары первой необходимости.

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Непогода обрушилась на страну 16 декабря. Тайфун Рай описывают, как один из самых мощных среди зарегистрированных на юге Филиппин. Он стал сильнейшим из 15 тайфунов, которые накрыли страну в 2021-м. Каждый год на Филиппинах в среднем бывает 20 тайфунов, которые обычно случаются с июля по октябрь.

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