На этой неделе передадут последнюю часть оборонной помощи из пакета Байдена

Пентагон передаст стрелковое оружие и боеприпасы. Фото: Reuters

На этой неделе Украина получит последний транш военной помощи от США на общую сумму в $60 млн.

Об этом на пресс-конференции сказал спикер Пентагона Джон Кирби, передает "Укрінформ".

"Я думаю, вы знаете, что президент Байден утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 млн. Последние элементы этой помощи будут доставлены в Украину на этой неделе", - сказал он.

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Помощь будет состоять из стрелкового оружия и боеприпасов. Кирби говорит, что таким образом США усиливают оборонные возможности Вооруженных сил Украины.

Министерство обороны США подтвердило готовность помочь Украине защититься в случае вторжения России. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин на форуме в Калифорнии напомнил, что Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. До сих пор Вашингтон остается благосклонным к помощи Украине в защите ее суверенной территории.