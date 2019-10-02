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среда, 02 октября 2019 22:26

На авиашоу в США разбился бомбардировщик

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  В США разбился бомбардировщик. Фото: Fox61
В США разбился бомбардировщик. Фото: Fox61

В США разбился бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress.

Катастрофа произошла в американском штате Коннектикут. Самолет потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Брэдли. Об этом сообщает Fox61.

Как отмечается, сейчас в аэропорту проходит выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки. На месте аварии начался пожар, который оперативно потушили прибывшие спасатели. Аэропорт временно закрыт.

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В результате катастрофы пострадали несколько человек, их состояние пока неизвестно.

 

В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолет. Жертвами аварии стали как минимум 3 человека.

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02
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