На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы

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В Великобритании на аукционе Essex продали автомобиль принцессы Дианы - Ford Escort Ghia 1981 года выпуска. Это был подарок от ее мужа, принца Чарльза, на свадьбу.

Об этом сообщило издание BBC.

Автомобиль купили за 52 тыс. фунтов - $72 тыс. Владелица машины была фанаткой королевской семьи и более 20 лет держала в секрете происхождения авто. Женщина почти им не пользовалась и даже друзьям не рассказывала, кто владел транспортом до нее.

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Автомобиль имеет оригинальную регистрацию, 133 тыс. км пробега, а также оригинальное лакокрасочное покрытие и обивку.

Также в авто присутствует копия талисмана серебряной лягушки, которую принцессе Диане подарила ее сестра Сара.

Автомобиль Чарльз подарил Диане на свадьбу в 1981 году. Она пользовалась им до августа 1982 года.

В Кенсингтонском дворце, бывшем доме принцессы Дианы, на выставке представили ее подвенечное платье с тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом впервые за 25 лет. 31 августа 1997-го Диана попала в Париже в автомобильную катастрофе вместе с Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно. Диану доставили в больницу, где она умерла через два часа.