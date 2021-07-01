 
Ексклюзивы
1/5
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 882
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 126
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 117
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1035
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 288
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1359
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 549
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1503
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 927
Фото
Все фото
4
3
10
3
8
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Видео
Все видео
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 801
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2205
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1071
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 10:11

На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
4

  Комментировать

На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы, который в честь свадьбы подарил принц Чарльз.
Фото: Getty Images
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы, который в честь свадьбы подарил принц Чарльз.
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы, который в честь свадьбы подарил принц Чарльз.
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы, который в честь свадьбы подарил принц Чарльз.

В Великобритании на аукционе Essex продали автомобиль принцессы Дианы - Ford Escort Ghia 1981 года выпуска. Это был подарок от ее мужа, принца Чарльза, на свадьбу.

Об этом сообщило издание BBC.

Автомобиль купили за 52 тыс. фунтов - $72 тыс. Владелица машины была фанаткой королевской семьи и более 20 лет держала в секрете происхождения авто. Женщина почти им не пользовалась и даже друзьям не рассказывала, кто владел транспортом до нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Гарри рассказал, как после смерти матери присел на алкоголь и наркотики

Автомобиль имеет оригинальную регистрацию, 133 тыс. км пробега, а также оригинальное лакокрасочное покрытие и обивку.

Также в авто присутствует копия талисмана серебряной лягушки, которую принцессе Диане подарила ее сестра Сара.

Автомобиль Чарльз подарил Диане на свадьбу в 1981 году. Она пользовалась им до августа 1982 года.

В Кенсингтонском дворце, бывшем доме принцессы Дианы, на выставке представили ее подвенечное платье с тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом впервые за 25 лет.

31 августа 1997-го Диана попала в Париже в автомобильную катастрофе вместе с Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно. Диану доставили в больницу, где она умерла через два часа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 12429
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 10728
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 7398
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6003
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5931
Мир
Нашли новое массовое захоронение детей. На их могилах стоит курорт
Нашли новое массовое захоронение детей. На их могилах стоит курорт Просмотров: 225
Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца
Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца Просмотров: 252
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ 1 Просмотров: 207
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных Просмотров: 288
Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей
Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей Просмотров: 234
Больше всего комментируют
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
1
"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список
Голосов: 110
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть