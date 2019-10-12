На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии

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12 октября на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который принес сильные ливни и паводки.

В результате непогоды погиб как минимум один человек - его нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, на восток от Токио. Еще 5 человек в этом районе получили ранения.

Скорость ветра достигает 162 км/ч с порывами скоростью 216 км/ч. Из-за сильного ветра был разрушен один дом, еще в нескольких были повреждены крыши. В нескольких городах в центральной Японии затоплены целые районы, сообщает агентство dpa.

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В результате шторма в стране были отменены более 1660 авиарейсов. В восточной и центральной частях страны остановлено движение многих поездов. Кроме того, из-за тайфуна были отменены две запланированные на субботу игры Чемпионата мира по регби, а организаторы Гран-при автогонок "Формулы-1" в Японии перенесли квалификационные заезды с субботу на воскресенье.

"Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года, сообщил глава департамента прогнозов Метеорологической агентства страны Ясуси Кадзихара. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.

В Южной Корее отменили почти 700 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Митаг". Отмечается, что за последние дни в ряде районов Чеджудо выпало более 200 мм осадков, хотя тайфун прошел на значительном расстоянии от острова.