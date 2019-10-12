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суббота, 12 октября 2019 12:21

На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии
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На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"
Фото: АР
На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"
На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"
На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"
На Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис"

12 октября на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который принес сильные ливни и паводки.

В результате непогоды погиб как минимум один человек - его нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, на восток от Токио. Еще 5 человек в этом районе получили ранения.

Скорость ветра достигает 162 км/ч с порывами скоростью 216 км/ч. Из-за сильного ветра был разрушен один дом, еще в нескольких были повреждены крыши. В нескольких городах в центральной Японии затоплены целые районы, сообщает агентство dpa.

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В результате шторма в стране были отменены более 1660 авиарейсов. В восточной и центральной частях страны остановлено движение многих поездов. Кроме того, из-за тайфуна были отменены две запланированные на субботу игры Чемпионата мира по регби, а организаторы Гран-при автогонок "Формулы-1" в Японии перенесли квалификационные заезды с субботу на воскресенье.

"Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года, сообщил глава департамента прогнозов Метеорологической агентства страны Ясуси Кадзихара. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.

В Южной Корее отменили почти 700 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Митаг". Отмечается, что за последние дни в ряде районов Чеджудо выпало более 200 мм осадков, хотя тайфун прошел на значительном расстоянии от острова.

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