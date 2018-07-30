Мы разрабатываем новые санкции против России - сенатор США

"Россия все еще пытается вмешаться в наши выборы", - сказал Грэм. Фото: Fox News

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что санкции в отношении России не работают. Поэтому в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

В ходе интервью телеканалу Fox News сенатор США заявил, что "на 100%" хотел бы увидеть новые санкции против РФ.

Грэм считает, что действующие санкции не работают.

"Россия все еще пытается вмешаться в наши выборы", - сказал Грэм.

Президент США уже встретился с Советом национальной безопасности и требует укрепить избирательную инфраструктуру от действий России.

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Два влиятельных американских сенатора объявили о намерении разработать новый двухпартийный законопроект, который расширит существующие санкции против России и повысит обороноспособность США в условиях, когда президент России Владимир Путин намерен "бросить вызов американскому могуществу".