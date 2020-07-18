Мужчине отказали налить бензина - в отместку он подбросил ядовитых змей

Мужчина в индийском штате Махараштра подбросил нескольких змей на автозаправку в отместку, что сотрудники не налили ему бензин в пластиковую бутылку.
Полиция разыскивает злоумышленника, пишет NDTV.
Индиец пришел с пластиковой бутылкой на заправку и попросил налить ему бензина. Зато получил отказ, ведь это запрещают правила безопасности.
Тогда мужчина подошел к порогу магазина и вытряхнул из пакета, который держал в руках, змей. Один пресмыкающееся, извиваясь, сразу скрылся под мебель у выхода. Бросив животных, индиец быстро исчез.
Сотрудникам АЗС пришлось вызвать змееловов. Пресмыкающихся отловили. А в полиции открыли производство по факту инцидента и теперь активно разыскивают "шутника".
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Сообщается, что среди 3-х змей, которых человек вытряхнул на заправке, был один большеглазый полоз (неядовитая змея, которую в Индии называют крысиным змеей), и две кобры - их считают самыми ядовитыми змеями мира.
16 июля отмечается Всемирный День змей. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Известно более 2600 видов, и лишь четверть всех видов - ядовитые.
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